Striscia: A Valle dell’Aniene nuovi insediamenti rom

A Roma nuovi insediamenti rom preoccupano i cittadini della zona. A Valle dell’aniene Rajae Bezzaz, documenta il nuovo insediamento rom.

Dopo lo sgombero del campo nomadi del Foro Italico di Roma lo scorso 11 agosto, Rajae Bezzaz ha documentato come nelle ultime settimane alcune famiglie rom si siano insediate abusivamente nella zona protetta della Riserva naturale Valle dell’Aniene, tra baracche, rifiuti e incendi.

Grande preoccupazione tra abitanti della zona: «Queste persone stanno ricreando il villaggio e la discarica abusiva che hanno mantenuto al Foro Italico per 25 anni. Non si limitano solo a sciogliere i cavi elettrici per ricavarne il rame. Il loro vero guadagno sta nella gestione di una discarica di materiali tossici abusiva». Nella Riserva naturale Valle dell’Aniene si sono già verificati 3 incendi molto sospetti.

Il Vice Capo di Gabinetto di Roma Capitale Marco Cardilli ha dichiarato ai microfoni di Striscia: «Stiamo monitorando questi movimenti con la nostra Polizia locale. Abbiamo salvato il quartiere del Foro Italico e vogliamo assolutamente evitare che si ricrei la stessa situazione».