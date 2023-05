Striscia: che fine ha fatto la fiction con Ambra?

Striscia: CHE FINE HA FATTO LA FICTION PROTEZIONE CIVILE?

IL SINDACO DI LIPARI: «DOPO L’INCENDIO ABBIAMO BLOCCATO LE RIPRESE. NESSUNA SOLIDARIETÀ DALLA RAI»

E LA PROTAGONISTA AMBRA È TORNATA SOLO PER FARSI VEDERE

Questa sera a “Rai Scoglio 24” l’inviato Pinuccio torna a parlare della fiction Rai Protezione Civile (con protagonista Ambra Angiolini), tristemente nota perché il 25 maggio 2022 durante le riprese divampò un incendio che ha devastato Stromboli. «Dopo quel disastro abbiamo bloccato le riprese della fiction. Senza dubbio c’è stata una leggerezza», dichiara il sindaco di Lipari (e di Stromboli) Riccardo Gullo all’inviato del tg satirico. E aggiunge: «Tutta la popolazione dell’isola si aspettava solidarietà da parte della Rai, assolutamente non pervenuta». Il primo cittadino ha da ridire anche sul comportamento della protagonista della fiction, immortalata a ripulire dai detriti la casa di un’amica dopo l’alluvione che, secondo gli esperti, sarebbe stata una conseguenza proprio di quell’incendio scoppiato sul set della serie tv. «Ambra è stata a Stromboli, ma secondo me sono gesti solo di apparenza e non concreti».

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).