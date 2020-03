STASERA A STRISCIA LA NOTIZIA DEBUTTA L’IMITATRICE CHIARA SANI

NEI PANNI DI VALERIA MARINI NEL BAGNO DEL GF VIP

Stasera Valeria Marini, nascosta nel bagno della casa del Grande Fratello Vip, si collegherà con Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). In realtà a vestire i panni della showgirl è l’attrice e imitatrice Chiara Sani, che commenta così il suo debutto al Tg satirico di Antonio Ricci: « Striscia è la punta più alta che un attore comico possa sognare. Per me è come il Saturday Night Live per gli americani: una pietra miliare della satira e della comicità».

Nata a Bologna, Chiara Sani, dopo gli studi di recitazione, lavora in televisione, al cinema, in radio e a teatro. Esordisce in tv a Mediaset nel 1990, come inviata del programma “Emilio ’90” (Italia 1), ruolo che ricoprirà dal 1995 al 2005 anche nel programma “Forum” (Canale 5 e Rete 4). In Rai, invece, lavora nel 2002 con Pippo Baudo a Destinazione Sanremo (Rai 2) e dal 2003 al 2013 partecipa a diverse trasmissioni comiche su Rai 2 e Rai 3 insieme a Lillo e Greg, con i quali lavora anche in radio (Rai Radio 2) e a teatro. Al cinema ha recitato in 11 film del regista Pupi Avati, tra cui l’ultimo “Il Signor Diavolo” (2019).

Commenti

commenti