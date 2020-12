Striscia: il canale Rai in Inglese chiude o si salva? Intanto arrivano nuovi vicedirettori

Striscia: il canale Rai in Inglese chiude o si salva?

Prosegue l’inchiesta di Striscia la Notizia sugli sprechi Rai e non si risparmiano colpi. Salini a due facce: Prima propone la chiusura di Rai in Inglese e poi stanzia 4 milioni di Euro per salvarla (… e intanto in Rai arriva l’ennesimo vicedirettore)

Nuovo appuntamento per “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia “dedicato” alla Rai) che prosegue l’inchiesta sulla gestione della tv di Stato da parte dell’ad Fabrizio Salini.

Questa sera, si racconta della rinascita di Rai Inglese. Il canale – lanciato da Salini e costato circa 1,5 milioni di euro senza mai aver trasmesso nulla – stava per essere sacrificato sull’altare del debito Rai. Ora, invece, arriva il dietrofront dell’amministratore delegato, Rai Inglese si farà, con un budget di 3-4 milioni di euro: altri soldi pubblici che andranno a sommarsi a quelli già spesi invano. Intanto però l’organigramma di Rai Inglese cresce, non solo ha un direttore, Fabrizio Ferragni, ma anche un responsabile “Pianificazione e Palinsesto”, ruolo ricoperto da Alessandra Menichelli.

In queste contraddittorie giravolte gestionali è evidente una sola cosa: grazie a Salini in Rai fioccano le spese e le nomine. Da oggi la Tv di Stato ha l’ennesimo vicedirettore: si tratta di Angelo Mellone che ricoprirà il ruolo per le “Rubriche e Valorizzazione Territorio”.

Il servizio completo sarà trasmesso stasera, mentre RAI SCOGLIO 24 e il suo inviato continueranno a indagare.