Striscia indaga sulla presenza di alcuni di alcuni dirigenti Rai a Sanremo.

Dopo essersi occupati delle “stranezze nella proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo, Pinuccio ingaga sui presunti sprechio Rai.

Questa sera, infatti, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio si occupa del caso degli oltre 600 addetti Rai in trasferta al Festival di Sanremo. Ma, solo per citarne alcuni, era proprio necessaria la presenza del direttore di Rai Parlamento, di Isoradio, del responsabile del settore immobiliare Rai o del direttore dei Diritti Sportivi? E ancora, quanto è costata questa trasferta? E chi ha pagato per il soggiorno delle famiglie al seguito di molti dirigenti?

Sul caso ha aperto un’inchiesta la Corte dei Conti e anche Striscia attende risposte dall’ad Rai Fabrizio Salini.

