Striscia la notizia: la stagione “dell’insofferenza”. Tutte le novità della33ma stagione

L’insofferenza, questo il tema della 33ma edizione di Striscia la Notizia: “Trentatre, ma non siamo pronti alla crocifissione.Questa edizione l’abbiamo sottotitolata dell’insofferenza. L’insofferenza è che viviamo tutti: alla mascherina, il distanziamento e per tutto quello che una volta facevamo con scioltezza e adesso non è più così…”, spiega Antonio Ricci, autore e ideatore del Tg satirico di Mediaset (video).

Al tavolo del Tg Ficarra e Picone, “rimandati a settembre”, scherzano gli attori che passeranno il testimone Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che a loro volta passeranno il testimone a inizio marzo alla coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. Chiuderanno la stagione Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Oltre agli inviati storici, arrivano nuovi inviati; mentre confermate le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che tornano per il quarto anno consecutivo.

Di seguito la sigla del Gabibbo