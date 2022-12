Striscia: la terza parte dell’intervista all’ex amico di Soumahoro…Pinuccio indaga

STRISCIA LA NOTIZIA: L’ULTIMA PARTE DELL’INTERVISTA A YACOUBA SAGANOGO, EX AMICO FRATERNO DI ABOUBAKAR

LE DOMANDE DI STRISCIA ALL’ONOREVOLE SOUMAHORO DIVENTANO 12 (E CE N’È UNA ANCHE PER FRATOIANNI E BONELLI)

Stasera a Striscia la notizia torna l’appuntamento con Pinuccio e il “caso Aboubakar”, con la terza e ultima parte dell’intervista esclusiva a Yacouba Saganogo, sindacalista connazionale di Soumahoro e una delle prime persone che l’attuale onorevole ha incontrato al suo arrivo in Italia.

Saganogo racconta a Pinuccio una storia un po’ particolare, su cui sarebbe bene che l’onorevole facesse chiarezza: «Aboubakar ha fondato la Lega Braccianti e quando è stato introdotto il Reddito di emergenza alcuni ragazzi sono andati da lui a chiedere come era possibile averlo. Ma lui era quello dei selfie, si doveva appoggiare a un patronato. Ha messo alcuni suoi ragazzi che dicevano: si pagano 50 euro per la pratica al patronato e 25 rimangono alla Lega Braccianti. Ma a me Abù non lo diceva, perché sapeva che avrei denunciato subito tutto». Insomma, una gestione decisamente poco cristallina di questa procedura, che Soumahoro non ha mai chiarito e che fa sorgere al nostro Pinuccio un’altra serie di interrogativi: i cinquanta euro per la pratica del Reddito di emergenza a chi venivano chiesti? Ai braccianti? Chi pagava?

Striscia ha iniziato a contattare Soumahoro il 25 ottobre per intervistarlo e avere la sua versione della storia. Alle undici domande per cui vorremmo da lui una risposta se ne aggiunge un’altra:

Come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia? A chi sono stati consegnati i regali della raccolta di Natale destinati ai bambini di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone? Quanti soldi sono stati raccolti su PayPal e sul suo conto corrente personale e come sono stati spesi i fondi di quelle collette? Come mai il rimpatrio della stessa salma è stato utilizzato come giustificativo di tre raccolte diverse? Nell’accordo col patronato cosa era previsto e perché i suoi ex soci riferiscono di percentuali sulle pratiche? Ci può fornire il verbale dell’assemblea in cui sono stati estromessi i due soci fondatori della lega braccianti? Oltre al bilancio, è possibile vedere nel dettaglio le entrate e uscite dell’Associazione Terzo Settore Lega Braccianti? Ha mai fatto il bracciante agricolo in Italia? Con che fondi ha pagato la campagna elettorale? Gli stivali di gomma portati in parlamento sono suoi? Perché non voleva fare entrare altre associazioni all’interno del ghetto e doveva gestire tutto lui con la Lega Braccianti? Chiedevate soldi ai braccianti per le pratiche sindacali?

E si aggiunge pure una domanda ad Angelo Bonelli (Europa Verde) e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), che hanno candidato nella loro lista unitaria Aboubakar Soumahoro alle recenti elezioni politiche: