Striscia lancia l’iniziativa di Pace che coinvolge il suo pubblico

L’INIZIATIVA DI STRISCIA #STRISCIAFORPEACE

SPAMMIAMO I POTENTI DELLA TERRA CON UN MESSAGGIO DI PACE INSIEME AL PUBBLICO DI STRISCIA LA NOTIZIA

A Striscia la notizia Marco Camisani Calzolari coinvolge gli spettori per un’iniziativa via Twitter in favore della pace in Ucraina. «Possiamo far arrivare milioni di messaggi ai grandi della terra che hanno bisogno di una spintarella in più per portare la pace», spiega l’inviato ed esperto digitale del Tg satirico.

Basterà inquadrare con lo smartphone il QR code creato da Camisani Calzolari per inviare un messaggio ai profili Twitter ufficiali di alcuni dei potenti della terra – dal presidente Usa Joe Biden all’account del Cremlino, da quello del governo cinese ai vertici della NATO fino al premier britannico Boris Johnson – con un messaggio semplice, già pronto: “We want peace”, un click per la pace.

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35)