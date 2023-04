Striscia: perché i sindacati se la prende con il tg satirico?

STRISCIA LA NOTIZIA: «Perché i sindacati, anziché criticare Striscia, non si lamentano del bar che non fa scontrini e del “possibile stragista” che ancora ci lavora?»

JIMMY GHIONE RISPONDE PUNTO PER PUNTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 6

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Jimmy Ghione risponde punto per punto ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 – Eur (Torrino), che – in una nota dei sindacati FpCgil, CislFp, UilPa, Confsa-Unsa, Flp e Usb – hanno accusato il tg satirico di averli sottoposti a una gogna mediatica per l’inchiesta sul bar che non fa scontrini.

«Ma quale gogna! Striscia ha semplicemente scoperto che all’interno dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere emblema di legalità, c’è un bar che per anni non ha rilasciato scontrini fiscali», commenta Ghione. «E ai sindacati che parlano di “attacco vergognoso” da parte nostra rispondo che l’aggressione vigliacca l’abbiamo subita noi. Io e il mio cameraman», replica l’inviato, facendo riferimento alle botte e alle minacce subite (“Prendo il coltello e vi ammazzo”).

E ancora: «Dicono di sentirsi assediati dagli inviati di Striscia. Non hanno, però, paura di lavorare a stretto contatto con un barista violento, che addirittura un loro collega ha definito potenziale stragista?», continua Ghione. «Se la sicurezza all’interno dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 dovrebbe essere garantita da chi si gira dall’altra parte…», aggiunge l’inviato a proposito della guardia giurata che, durante l’aggressione, anziché intervenire è corsa via verso l’uscita.

«Infine, ci chiediamo: perché nessuno dal 2018 – sapendo che in quel bar non si facevano scontrini – ha fatto qualcosa? Anche le promesse del capo settore Comunicazione dell’Agenzia non sono state seguite da fatti e, infatti, il barista “possibile stragista” stamattina è ancora al suo posto!», conclude Ghione, che oggi è tornato sul posto a documentare la presenza al lavoro del barista.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.