Striscia, Pinuccio e la missione mutuo a Soumahoro

STRISCIA LA NOTIZIA MISSIONE MUTUO, PINUCCIO NELLA BANCA DI SOUMAHORO: «CON QUESTE GARANZIE, NON POSSIAMO CONCEDERVELO»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi dell’onorevole Aboubakar Soumahoro e in particolare del mutuo di 270mila euro erogato all’ex sindacalista a fronte di un reddito lordo piuttosto esiguo: circa 9mila euro dichiarati nel 2022, circa 24mila l’anno precedente. Soumahoro aveva spiegato che per l’acquisto della casa a Roma, costata 360mila euro nel 2022, aveva dato un anticipo di 90mila euro e che l’aveva comprata grazie ai proventi del suo libro “Umanità in rivolta” (Feltrinelli, 2019).

Ma è possibile ottenere un mutuo di questo genere con un reddito così basso? Così Pinuccio ha deciso di provarci pure lui e ha mandato un attore nella stessa banca dell’ex sindacalista per richiedere un prestito di pari importo a parità di condizioni di partenza. Il complice, fingendo di interessarsi per il figlio, ha dichiarato gli stessi guadagni di Soumahoro, spiegando di poter dare pure lui 90mila euro di anticipo. Ma l’impiegata bancaria ha subito fatto capire che con un reddito così basso non è possibile ottenerlo, se non con un garante. Come avranno fatto Aboubakar e la moglie.

Piccola curiosità: la banca erogatrice del mutuo è la stessa dove arrivavano i soldi delle controverse raccolte fondi, ovvero quelli che anziché andare alla Lega Braccianti finivano direttamente sul conto corrente personale di Aboubakar Soumahoro.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.