PINUCCIO TORNA A OCCUPARSI DEL PRESUNTO CONFLITTO DI INTERESSI TRA LA RAI, MN ITALIA E ALCUNI BLOG

Questa sera, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio torna a occuparsi del presunto conflitto di interessi tra Marcello Giannotti, direttore della comunicazione Rai, MN Italia, società presso cui Giannotti lavorava, e alcuni blog sui quali sono comparsi banner pubblicitari di programmi della Tv pubblica.

«Nonostante la Rai – racconta l’inviato di Striscia – abbia sempre negato, anche in Commissione di Vigilanza, che ci fossero delle sponsorizzazioni fatte attraverso blog, noi abbiamo un documento che proverebbe il contrario». Perplessità condivise anche da Michele Anzaldi, membro della Commissione di Vigilanza Rai, che dichiara: «Durante l’interrogazione la Tv di Stato ci ha dato una delle sue risposte classiche, ha giocato sul termine. I documenti in vostro possesso, però, dimostrerebbero che sono stati dati dei soldi a dei siti, in cambio di pubblicità».

Con che criterio sono stati scelti i siti sui quali pubblicare le sponsorizzazioni? L’inviato di Striscia continua a indagare.

