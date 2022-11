Striscia: Pinuccio indaga sul caso Aboubakar, l’ex socio di Soumahoro

STRISCIA LA NOTIZIA: PINUCCIO INDAGA SUL CASO ABOUBAKAR L’EX SOCIO DI SOUMAHORO: «Gli stivali che aveva in Parlamento sono miei»; «Che fine hanno fatto i nostri soldi della Lega Braccianti?»

Stasera a Striscia la notizia Pinuccio raccoglie esclusive testimonianze su Aboubakar Soumahoro, neodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra, travolto dallo scandalo delle cooperative sociali, gestite dalla moglie e dalla suocera, indagate per stipendi non pagati, maltrattamenti, lavoro nero e fatture false.

«Durante la pandemia con la Lega Braccianti abbiamo raccolto circa 250mila euro di fondi per procurare cibo a chi ne aveva bisogno nei ghetti», riferisce Soumalia Sambare, ex socio di Soumahoro che con lui aveva fondato l’ente a tutela dello sfruttamento delle maestranze che lavoravano nei campi. «Circa 60-70mila sono stati effettivamente spesi, ma quando abbiamo chiesto ad Aboubakar i resoconti delle rimanenze siamo stati fatti fuori». Che fine hanno fatto gli altri soldi?

Inoltre, Sambare rivolge un appello dai microfoni di Striscia: «I famosi stivali che Aboubakar ha indossato in Parlamento glieli ho comprati io. Lui adesso è un signore: me li può restituire? A me sì che servono per andare a lavorare».