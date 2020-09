Striscia: questa sera “trova le differenze” tra il discorso del sindaco Capone(2020) e quello di De Luca (2010)

ANTONIO CAPONE, OVVERO COME VINCERE LE ELEZIONI

CON UN DISCORSO VECCHIO DI 10 ANNI (DI DE LUCA)



Gli “insofferenti inviati di Striscia la notizia, hanno scovato un discorso elettorare del neo sindaco Antonio Capone, che sarebbe stato letteralmente copiato da un discorso di Vincenzo De Luca.

Nel servizio in onda uesta sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), si gioca a “Trova le differenze”: da una parte il comizio del 2020 di Antonio Capone, rieletto sindaco di Maiori (in Costiera Amalfitana), dall’altra un discorso del 2010 dell’allora candidato alle Regionali della Campania Vincenzo De Luca. Capone si rivolge ai “maioresi”, mentre De Luca ai “campani”. Tutto il resto è identico, parola per parola, emozione per emozione.

Con il lieto fine: gli ignari concittadini hanno rieletto Capone.

ANDREA RIVERA DEBUTTA CON LE INTERVISTE CITOFONICHE: “SCUSI, PUÒ APPENDERE UN PAIO DI MUTANDE ALLA FINESTRA?”

Esordio per il comico romano con le interviste citofoniche di Striscia la notizia. Tra le tante, cercherà il sostegno dei cittadini spacciandosi per un deputato del gruppo “Misticanza” rimasto fuori dalla Camera dopo il recente referendum: «Purtroppo al referendum abrogativo mi hanno tagliato, può appendere alla finestra un paio di mutande bianche in segno di solidarietà nei miei confronti?». Come avranno reagito i residenti?