Striscia: Staffelli dal Presidente Mattarella per il diritto di replica

Striscia la notizia dal Presidente Mattarella per DIRE NO AL BAVAGLIO DI GIANNINI, CHE NON RISPETTA IL DIRITTO DI REPLICA

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) le immagini esclusive della protesta davanti al Quirinale contro la “legge” bavaglio di Massimo Giannini e in favore della libertà di stampa e del diritto di replica.

In rappresentanza delle donne e degli uomini che lavorano al Tg satirico, Valerio Staffelli ha esposto al presidente Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale, uno striscione con la scritta: «No alla “legge” bavaglio di Giannini». A più di due mesi dalla pubblicazione di un articolo con molte inesattezze, il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, nonostante tutti i nostri garbati solleciti, non ci ha ancora concesso il diritto di replica. La lettera inviata alla sua attenzione non è mai stata pubblicata.

L’appello è stato rivolto al presidente Mattarella, che pochi giorni fa in una lettera alla Federazione nazionale della stampa italiana riunita in congresso aveva ricordato ancora una volta l’importanza della libertà di stampa e aveva invitato giornalisti ed editori a «favorire il pluralismo dell’informazione».