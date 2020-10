Striscia: Stefano Friscia in conduzione con Salvo Ficarrra

Striscia: Stefano Friscia in conduzione con Salvo Ficarrra, l’annuncio arriva mentre Valentino Picone attende il risultato del tampone per la positività al coronavirus

Continua la staffetta a Striscia la notizia: dopo Cristiano Militello, il testimone passerà a Sergio Friscia, che siederà dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci stasera e nella puntata di domani.

Il comico palermitano, noto al grande pubblico come il “Beppe Grillo di Striscia”, sarà in conduzione a fianco di Salvo Ficarra, in attesa dell’esito del test molecolare effettuato da Valentino Picone