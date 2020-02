QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA ESORDISCE VITO CRIMI “POSSEDUTO” DA BEPPE GRILLO

Questa sera a Striscia la notizia esordisce Vito Crimi (capo politico reggente del Movimento 5 stelle) “posseduto” da Beppe Grillo. Interpretato dall’inviato Sergio Friscia, il “Crimi” del Tg satirico va in giro per le strade di Roma a ribadire ai suoi colleghi che ha pieni poteri, quando all’improvviso, come se fosse posseduto da Beppe Grillo, cambia voce, insulta lo stesso Crimi e manda tutti a quel paese.

