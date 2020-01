Striscia: Valeria Geraci debutta come Rita Pavone: “A Sanremo porto il ballo del Mattone”

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valeria Graci si trasforma per la prima volta in Rita Pavone, la cantante che dopo 48 anni torna in gara al Festival di Sanremo. E per rispondere a chi l’accusa di condividere alcune posizioni della Lega, la “Pavone” del Tg satirico dichiara: «A Sanremo porto un pezzo fortissimo: Il ballo del Matteone».

Commenti

commenti