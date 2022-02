Striscia,Pinuccio si interroga sull’inviata Giovanna Botteri: “…Ha un contratto particolare?”

QUESTA SERA A “RAI SCOGLIO 24” GIOVANNA BOTTERI: C ORRISPONDENTE RAI DA TUTTI I POSTI IN CUI SI PARLA FRANCESE?

Nonostante la presenza di tre inviati Rai in Africa, il recente servizio del Tg3 sulla tragedia del bambino caduto nel pozzo in Marocco è stato affidato a Giovanna Botteri, attuale corrispondente da Parigi.

«Si vede che la Botteri ha un contratto particolare. E si occupa dei posti in cui si parla francese», commenta l’inviato di “Rai Scoglio 24” Pinuccio. E ricorda che non è la prima volta che i corrispondenti Rai in Africa “latitano”. Già in occasione della liberazione di Patrik Zaki (puntata del 9 dicembre 2021), Striscia la notizia aveva denunciato che i principali tg della tv di Stato avevano riutilizzato immagini e interviste del Corriere della Sera e la Repubblica.

Insomma, sui corrispondenti c’è tanta confusione: tanto che durante l’ultima audizione dell’ad Carlo Fuortes in Vigilanza Rai, Massimiliano Capitanio, citando proprio le inchieste di Pinuccio, ha chiesto nuovamente che fine abbia fatto il famoso report sugli sprechi delle sedi estere.

