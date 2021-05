Su Amazon Prime Video il 4 giugno, ‘Maschile Singolare’, diretto da Matteo Pilati e Alessandro Guida

E’ prevista per il prossimo 4 giugno la programmazione su Amazon Prime Video di ‘Maschile Singolare’, un film diretto a quattro mani da Matteo Pilati e Alessandro Guida.

Il film é interpretato da Giancarlo Commare, Eduardo Valdarnini, Gianmarco Saurino, Michela Giraud, Lorenzo Adorni, Carlo Calderone, Vittorio Magazzù, Alberto Paradossi e vede la partecipazione di Barbara Chichiarelli.

‘Maschile Singolare’ racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Deve quindi trovare una nuova casa, un lavoro e – soprattutto – un nuovo scopo nella vita. Incoraggiato dall’amica Cristina, prende una stanza in affitto a casa di Denis e inizia a lavorare come apprendista nel forno di Luca. Acquistando fiducia in se stesso e riscoprendo le proprie passioni e desideri, Antonio si accorge di quanto, in passato, abbia sbagliato a sacrificare la propria indipendenza per il bene della sua relazione.