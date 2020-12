Su Canale 5 il 24 ed il 25 dicembre il secondo concerto di Natale dell’Orchestra Italiana del Cinema

Per il secondo anno consecutivo l’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal M.° Adriano Pennino, accompagnerà musicalmente tutti gli artisti interpreti delle suggestive melodie del “Concerto di Natale”, lo storico evento televisivo, organizzato da Prime Time Promotions, che andrà in onda in prima serata il 24 dicembre su Canale 5 e in replica il pomeriggio del 25 dicembre. La serata sarà presentata da Federica Panicucci insieme a Don Davide Banzato, e vedrà sul palco alternarsi le stelle della musica italiana Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca e Ron, Renato Zero insieme alle star internazionali Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone) e Amy Macdonald (Scozia). Gli arrangiamenti musicali sono a cura del M.° Adriano Pennino. L’iniziativa, ripresa sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, è promossa dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Per questa speciale occasione i due enti promotori si uniscono nel progetto “Insieme facciamo rete per il nostro futuro!” con l’obiettivo di rispondere concretamente all’emergenza sociale e educativa provocata dalla pandemia del COVID-19. Tra i prossimi appuntamenti dell’Orchestra Italiana del Cinema nel 2021 previsti alcuni tour con Claudio Baglioni nelle magnifiche cornici di Caracalla a Roma, Teatro Greco di Siracusa e Arena di Verona. IMMAGINI