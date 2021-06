Su Canale 5 la prima puntata della nuova serie “ Masantonio – Sezione Scomparsi “, con Alessandro Preziosi

E’ prevista per la prima serata di oggi, su Canale 5, la trasmissione della prima puntata di “ Masantonio- Sezione scomparsi “ che Mediaset manderà in onda in dieci puntate e che racconta le vicende di un investigatore privato ( Masantonio, Alessandro Preziosi ) piuttosto misterioso il quale, ingaggiato dal Prefetto di Genova ( Bebo Storti ), guida un gruppo di agenti alla ricerca di persone scomparse.

Il carattere scontroso e cinico di Masantonio contrasta con la sua dote di saper penetrare mentalmente nell’interiore delle persone da lui ricercate facendo si che esse si compenetrino con la sua fino al punto di individuare le vie per ritrovarli.

Oltre ad Alessandro Preziosi nel cast sono presenti Claudia Pandolfi, Davide Iacopini, Bebo Storti, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano.

Puntata con evidenti risvolti psicologici, quella di questa sera vede Masantonio ed un poliziotto messo a sua disposizione dal Prefetto che troverà alquanto difficile relazionarsi con lui, ma con l’andare del tempo e superate le diverse peripezie che incontreranno, i due riusciranno ad intendersi perfettamente fino al punto di arrivare a risolvere diversi casi.

La serie è ambientata tra Genova e Roma, sia all’interno delle due città che nelle loro vicinanze.