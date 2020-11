Su Mymovies il MedFilm Festival 2020

Nell’anno del Coronavirus, come d’altronde già operato per eventi similari, il MedFilm Festival presieduto da Ginella Vocca e diretto da Giulio Casadei raccoglie la sfida al cambiamento d’obbligo: grazie ad una sinergica partnership con la piattaforma MYmovies, tutto il programma sarà disponibile online per il pubblico dal 9 al 20 novembre.

70 i film partecipanti in rappresentanza di 30 paesi, di cui 38 film in anteprima italiana, 4 film in anteprima internazionale, 1 film in anteprima mondiale.

“Un nuovo stare insieme” è il tema della 26° edizione del MedFilm Festival, all’insegna del desiderio di ritrovarsi e godere insieme della bellezza condividendo uno spazio di experience cinematografica che unisce i paesi dell’area Euro-Mediterranea, mettendo in contatto l’Italia ed il meglio della produzione cinematografica internazionale, generando luoghi di dialogo creativo a supporto dei nuovi talenti e dei giovani, amplificando ciò che si ode sommessamente, i linguaggi non decifrati: le voci di tutti i popoli, le voci del Mediterraneo. Il MedFilm cambia dunque forma, ma non essenza. La sua essenza, permane: tenace e fiduciosa. Capace di scorgere e creare bellezza. Ed è da qui, dalla chiara impalpabilità di questa essenza che emana un messaggio che oggi, ancor più di ieri, ha bisogno di essere udito: spingerci oltre il noto. #anewtogether.

I FILM IN CONCORSO

Per il Premio Amore & Psiche: 8 i film in gara, per un viaggio cinematografico tra le due sponde del Mediterraneo che toccherà alcuni aspetti cruciali della contemporaneità: l’emancipazione femminile attraverso lo sport, l’emergenza abitativa e la forza dei legami familiari, le contraddizioni della Turchia di oggi, la decolonizzazione del passato storico ed alcune caleidoscopiche riflessioni sul cinema oltre due luminosi inni all’amicizia e all’amore.

Per il Concorso Cortometraggi: 21 film in competizione interessanti tematiche politiche e sociali, storiche e ambientali tra le più urgenti del nostro contemporaneo, dall’integrazione alla manipolazione dell’informazione, dalla gentrificazione dei centri storici alla rimozione nascosta della memoria.

FUORI CONCORSO – Eventi speciali

Nel fuori concorso spiccano Nardjes A. 2019 di Karim Ainouz (prossimamente in sala con Reading Bloom), interamente girato con uno smartphone, segue una giornata nella vita dell’attivista algerina Nardjes Asli durante le proteste del 2019; Rouge di Farid Bentoumi, su una novella “Erin Brockovich” che si batte per la verità, e il corto Correspondencia, un’emozionante conversazione epistolare filmata tra Carla Simón e Dominga Sotomayor Castillo su maternità ed eredità familiare.

IL CINEMA EUROPEO A ROMA

Lux Film Days a Roma

In collaborazione con l’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo, il MedFilm ospiterà la IX edizione dei Lux Film Days a Roma.

DEMAIN, ALGÉRIE

L’Algeria, da sempre al centro della riflessione sul Mediterraneo, sarà presente con una speciale retrospettiva di 8 titoli, di utori che con il loro cinema hanno raccontato le speranze, i sogni e le paure della gioventù, attraverso la fantascienza, il fantasy, il dramma amoroso ed il cinema del reale.

LE PERLE

Come ogni anno, grande attenzione è riservata agli autori del nostro cinema con il mediometraggio targato CSC “C’è un lupo nel parco del re” della regista Virginia Nardelli;inoltre altri 7 i cortometraggi tra cui spicca l’anteprima di Cracolice, “documentario di fantascienza” del giovane regista calabrese Fabio Serpa sull’approdo nel Tirreno delle famose “navi dei veleni” nei primi anni Novanta.

CORTI DALLE CARCERI

Film speciali si troveranno anche nella sezione Corti dalle Carceri, con tre mediometraggi che raccontano storie di resilienza dietro le sbarre.

SGUARDI DAL FUTURO

È la sezione che raccoglie i lavori di diploma dei 15 studenti della giuria Methexis, provenienti dalle scuole di cinema di Italia, Albania, Algeria, Croazia, Francia, Grecia, Spagna, Slovenia, Marocco e Tunisia, per scoprire insieme i talenti di domani.

I PREMI

PREMIO ALLA CARRIERA a Babak Karimi

Per essere un ponte tra le culture del Mediterraneo, un mare che unisce e non divide. In ogni genere che esplora e in tutte le storie che racconta, Babak Karimi sa rappresentare un cinema capace di abbattere barriere e cancellare distanze.

PREMIO KOINÉ 2020 all’Associazione NOVE ONLUS per il progetto Pink Shuttle a Kabul

Il premio è di ammirazione e incoraggiamento all’iniziativa, al coraggio delle donne di Nove, guidate da Susanna Fioretti, e alle donne di Kabul, che insieme stanno contribuendo a fare del mondo un posto migliore per tutte e tutti.

PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL

Per il secondo anno consecutivo Amnesty International conferirà il Premio Amnesty per i diritti umani ad un film presentato nell’ambito del MedFilm Festival 2020. Il conferimento del Premio avverrà domenica 15 novembre.

LE GIURIE

Giuria di alto profilo, quella del Concorso Ufficiale – Premio Amore e Psiche, che vede le registe Susanna Nicchiarelli e Valentina Pedicini, la sceneggiatrice Heidrun Schleff, il fumettista Zerocalcare e la docente universitaria e ricercatrice Donatella Della Ratta.

I progetti dei MedFilm Works in Progress verranno invece valutati da una prestigiosa giuria internazionale composta da Dora Bouchoucha, produttrice tunisina, Rana Eid, regista e sound designer libanese, e Giona A. Nazzaro, Delegato generale della Settimana della Critica di Venezia.

Ad assegnare i premi del Concorso Internazionale Cortometraggi – Premio Methexis e Premio Cervantes, una giuria molto speciale, formata da 15 studenti diplomandi provenienti dalle Scuole Nazionali di Cinema europee e mediterranee e dai detenuti della Casa di Reclusione Roma Rebibbia, Terza Casa Roma Rebibbia, Casa Circondariale Femminile Roma Rebibbia, Nuovo Complesso Roma Rebibbia.

Il programma completo su www.medfilmfestival.org e www.mymovies.it