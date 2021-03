Su Paramount Network in onda l’attesa serie “ Yellowstone “, con Kevin Costner

Scatta dal 19 marzo la trasmissione, in prima tv free to air, su Paramount Network (sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivùsat anche in HD e sul 158 di Sky in HD) del brand di ViacomCBS Networks della prima stagione di “ Yellowstone “, un western contemporaneo con la straordinaria partecipazione di Kevin Costner; la serie sarà in onda tutte le settimane, il venerdì alle 21, 10. e in replica ogni giovedì della settimana successiva in seconda serata. Da venerdì 26 marzo saranno in onda 2 episodi a settimana. Dopo la premiere, gli episodi saranno disponibili su www.paramountnetwork.it .

Il primo lungo episodio di “Yellowstone, Un nuovo giorno”, della durata di 90 minuti, è ambienato in Montana, nei pressi della città di Bozeman, dove i membri della comunità indiana si trovano in contrasto con John Dutton – rappresentante del BLM (Ufficio per la Gestione del Territorio) – e i suoi figli Jamie, Lee e Beth, proprietari del ranch “Yellowstone” e di un vastissimo territorio che fa gola a molti.

John Dutton, il protagonista interpretato da Kevin Costner, è il proprietario ambiguo, inarrestabile e seducente di “Yellowstone”, uno dei più importanti ranch americani e deve difenderlo da innumerevoli pericoli e nemici: attacchi dei nativi americani e da impresari edili e politici corrotti. Per farlo, si circonda di uomini fedeli che per lui darebbero la vita. Proteggere il ranch e la famiglia significa essere disposti a tutto, anche ad usare la forza e la violenza. Yellowstone è una serie dai molteplici intrecci, sembra raccontare soltanto le vicende di un ranch, invece affonda le radici nell’America più profonda e nella sua identità, diventando così una storia senza confini.

Un’avventura che scopre, puntata dopo puntata, la bellezza naturalistica dell’America: Yellowstone, un parco naturale di oltre 9.000 km quadrati in cima a una formazione vulcanica che si estende tra Wyoming, Montana e Idaho. Il viaggio parte proprio da qui, fra geyser, sorgenti termali multicolori, laghi montani, canyon profondi e cascate scroscianti.

Ma Yellowstone non è soltanto una storia di faide sanguinarie, uomini feroci e splendidi paesaggi, perché aggiunge tinte neo-western e thriller per approfondire valori come la conservazione della memoria, vicende familiari e segreti antichi. E per dare corpo a questa profondità, anche le donne della serie non sono meno grandiose e crude degli uomini, anzi, in molte circostanze sanno dimostrare più grinta e intelligenza. Beth, interpretata da Kelly Reilly, unica donna tra i quattro figli di John Dutton, è uno splendido personaggio femminile: la sua sicurezza, il carattere indomito e coraggioso, sono accompagnati da fragilità e ferite profonde con cui fare i conti.

A supporto del lancio è prevista una campagna di comunicazione integrata che punta sul carattere cinematic e contemporaneo della serie, sui volti cult e le storie della famiglia Dutton. Un viaggio immersivo nella vita del Montana e dei suoi personaggi raccontato attraverso attività marketing, video e contenuti editoriali su tutte le piattaforme social e digital.