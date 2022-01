Su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW “ Dune “ il film campione d’incassi di Denis Villeneuve

Su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW “ Dune “...

E’ finalmente disponibile dall’8 gennaio scorso su Sky Cinema Uno e, in streaming, su Now “ Dune “ il Film che Denis Villeneuve ha scritto a quattro mani con Jon Spaiths ed Eric Roth basato su un romanzo di Frank Herbert dal titolo omonimo.

Prima di andare in onda su Sky Uno la pellicola è stata presentata, fuori concorso, alla 78ma Mostra Internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia

Molto nutrito il cast, dal candidato all’Oscar Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”, “Piccole Donne”) a Rebecca Ferguson (“Stephen King’s Doctor Sleep”, “Mission: Impossible – Fallout”) oltre a Oscar Isaac (i film di “Star Wars”), il candidato all’Oscar® Josh Brolin (“Milk”, “Avengers: Infinity War”), Stellan Skarsgård (“Chernobyl” di HBO, “Avengers: Age of Ultron”), Dave Bautista (la serie di film di “Guardiani della Galassia”, “Avengers: Endgame”), Zendaya (“Spider-Man: Homecoming”, “Euphoria” di HBO), Chen Chang (“Mr. Long”, “Crouching Tiger, Hidden Dragon”), David Dastmalchian (“Blade Runner 2049”, “The Dark Knight”), Sharon Duncan-Brewster (“Rogue One: A Star Wars Story”, “Sex Education”), con la candidata all’Oscar® Charlotte Rampling (“45 Years”, “Assassin’s Creed”), con Jason Momoa (“Aquaman”, “Il Trono di Spade” di HBO) e il premio Oscar® Javier Bardem (“No Country for Old Men”, “Skyfall”).

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Il film è anche disponibile on demand.