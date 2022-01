Su Sky l’ultima tappa del viaggio culinario di Alessandro Borghese in Barbagia

E’ andato in onda domenica 9 gennaio, su Sky e, in streaming su Now, il servizio dedicato al tour che Alessandro Borghese sta conducendo in Sardegna e, più precisamente, in Barbagia, lo straordinario territorio pastorale ricco di tradizioni antiche e riti millenari capaci di trasportare chiunque in un’altra epoca, alla ricerca del miglior ristorante delle vie dei pastori di quell’affascinante e vasto angolo isolano.

La tappa è stata l’ultima tra le destinazioni visiate in questo ciclo di episodi dello show cult – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia; anche stavolta, quattro ristoratori in gara sono stati chiamati a votare – con un punteggio da 0 a 10 – location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e una quinta categoria, la Special, che questa settimana avrà come protagonista il Pane Frattau, specialità della zona.

I quattro ristoratori si sono sfidati sui loro piatti più tradizionali, per una cucina che è solidamente ancorata ai migliori valori di una volta senza escludere qualche innesto più moderno: in gara Lino con Ristorante Sant'Elene, Mauro con Abbamele Osteria, Giovanni con Agriturismo Canales e Federico con Agriturismo Su Pinnettu.

C ome da tradizione, ogni pasto è stato preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante; tutto è stato osservato nei minimi dettagli, per un’analisi proseguita poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica.

A vincitore della puntata è stato assegnato l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività; tutti i ristoranti che partecipanti al programma – un cult della televisione italiana e un’abitudine per il pubblico, con la tradizionale pagella da stilare a fine pasto – sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

La puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti si è avvalsa della collaborazione di Fondazione Sardegna Film Commission e di Regione Autonoma della Sardegna.

