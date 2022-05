“ SummerAct Intensive “: un progetto di Valeria Freiberg dedicato allo scrittore J.D.Salinger

La regista Valeria Freiberg in collaborazione con la Compagnia Teatro “A” e l’Associazione Ariadne, propone il nuovo progetto SummerAct Intensive, un workshop organizzato presso il Teatro Cometa Off il 31 maggio e 1 giugno. In programma una serie di incontri-studio finalizzati alla realizzazione dello spettacolo “HomoSalinger”dedicato al famoso scrittore statunitense, autore de “Il giovane Holden”. La performance finale sarà aperta al pubblico.

Gli obiettivi del workshop sono quelli di ampliare le capacità creative attraverso la multisensorialità, e di lavorare sui processi dell’immaginazione applicati alla pratica teatrale e al lavoro con il video oltre che comporre una performance teatrale con la evidente intenzione di far emergere alcuni principi per la fondazione di un processo di autorialità originario, rompendo gli automatismi comportamentali quotidiani.

Spiega l’ideatrice Freiberg: “Il ventesimo secolo ha sconvolto su molteplici versanti il mondo antecedente: portando cambiamenti nel campo della musica,tecnologia,fotografia e arte”. Prosegue la regista: “Nel secolo scorso lo scenario artistico si apre a non poche tematiche fino ad allora impensabili, le quali hanno contribuito ad un’evoluzione ed una trasformazione straordinarie, oltre che inedite. Basti pensare alla svolta radicale della concezione di arti sceniche per come fino ad allora intese”.

La narrativa di J.D.Salinger diviene quindi una ricerca di sensazioni, di percezioni, ottenute empiricamente, ed inserite nei movimenti appartenenti al nostro quotidiano. Si riflette anche su “Il giovane Holden”, uno dei romanzi più celebri, antesignano di un nuovo modo di raccontare l’universo giovanile, incentrato sulle inquietudini, sulle ansie esistenziali di un giovane newyorkese – ribelle e puro di sentimenti.

L’opera, icona del Novecento, coinvolge i ragazzi di oggi ed è viatico di un nuovo modo young di fare cultura.

TEATRO COMETA OFF – Via Luca della Robbia, 47

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

31 maggio dalle 15:30 alle 18:30

La traccia narrativa dell’incontro: Performance Live

1 giugno dalle 15:30 alle 18:30

La traccia narrativa dell’incontro: AzioneVerbale

INFO Cristina Colonnetti

cell: +39-3313584190 – whatsapp: +39- 371- 4125639

email: ateatro.assariadne@gmail.com

www.compagniateatroa.it

Costo d’iscrizione: 50,00 Euro