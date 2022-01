Super Green Pass per sbaglio su Amazon, Striscia fa rimuovere il prodotto

SUPER GREEN PASS PER SBAGLIO SU AMAZON

GRAZIE AL TG SATIRICO IL SITO RIMUOVE IL PRODOTTO

Perché spendere soldi per un super green pass falso quando è possibile ottenerne, gratis, uno vero? Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), nel servizio di Moreno Morello, un caso assurdo che coinvolge Amazon. Sul sito del gigante dell’e-commerce era in vendita una custodia trasparente per green pass con alcune immagini di un certificato verde fac-simile. Peccato che provando a scansionare una di queste foto la certificazione risultasse valida.

Sarebbe bastato quindi un semplice screenshot della pagina web oppure stampare la schermata del sito per superare i controlli in bar e ristoranti e non solo. Fortunatamente, in seguito alla segnalazione di Striscia, Amazon ha rimosso l’inserzione.