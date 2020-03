Superconnessi, il primo trailer del film d’animazione diretto da Mike Rianda e prodotto dagli autori di Spider-Man: Un nuovo universo, vincitore del premio Oscar® come miglior animazione.

Il film al cinema nell’autunno 2020 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia

Superconnessi, il primo trailer del film d’animazione prodotto dalla Sony Pictures Animation, sull’importanza delle ‘connessioni’ umane, in un mondo in cui la tecnologia sta prendendo il sopravvento. Il film è diretto da Mike Rianda (Gravity Falls) e prodotto da Phil Lord e Christopher Miller, autori del film Premio Oscar® Spider-Man: Un nuovo universo. Distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il film sarà nelle sale italiane nell’autunno 2020.

Sinossi: Quando la giovane Katie Mitchell, una ragazza molto creativa, viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni, suo padre Rick, grande amante della natura, decide che sarà l’intera famiglia ad accompagnarla in un viaggio attraverso il paese. A loro si uniranno la madre Linda, ottimista di natura, l’eccentrico fratellino Aaron e il loro carlino paffuto Monchi. Ma il loro viaggio è interrotto da un’improvvisa rivolta tecnologica: i dispositivi amati e utilizzati in tutto il mondo, dagli smartphone agli elettrodomestici fino a una nuova e innovativa linea di personal robot, decidono che è il momento di prendere il sopravvento. Con l’aiuto di due amichevoli robot malfunzionanti, la famiglia Mitchell dovrà superare i suoi problemi e iniziare a collaborare per salvare loro stessi e il resto del mondo.

