“ Supereroi contaminati “ interessante mostra di Marilù Manzini a Milano

La Galleria Paola Colombari inaugura martedì 23 Novembre dalle h.18:00 alle h.21:00 la mostra dell’artista Marilù S.Manzini – SUPER EROI CONTAMINATI – curata da Alessandra Bertolè Viale nella bellissima cornice della Basilica S.Celso in corso Italia 37 a Milano.

Artista poliedrica tra fotografia, pittura e video, Marilù S.Manzini è anche una nota scrittrice e regista: il suo linguaggio estremamente contemporaneo ed avanguardistico sempre in bilico tra realtà e irrealtà, tra la visualizzazione e la dichiarazione sociale, crea attraverso i suoi linguaggi onirici e trasgressivi un costante fenomeno provocatorio che potrebbe essere definita la “ Banksy” italiana.

Nella mostra “ SUPER EROI CONTAMINATI “ l’artista esamina il fenomeno del simulacro narcisistico e, come scrive la curatrice Alessandra Bertolè Viale, ” Il super eroe desidera essere una persona normale o essere normale, affrontando le sfide del quotidiano, ci rende super eroi? E, soprattutto, siamo ancora una generazione che ha bisogno di eroi?

Con la consueta ironia e sguardo attento la nuova ricerca fotografica di Marilù Manzini sembra voler esplorare questa zona grigia, in cui Superman diventa umano facendo la spesa e Wonder Woman ha bisogno delle sue capacità meravigliose per destreggiarsi tra detersivi e faccende domestiche.

Gesti “eroici” con i quali combattiamo ogni giorno nelle nostre vite la straordinaria banalità del quotidiano che ci porta a desiderare di essere qualcosa d’altro, dimenticando che DC comics e Marvel disegnano fumetti e ciascuno di noi, a modo suo, è straordinario anche nel compiere i gesti quotidiani.

La vita reale diventa protagonista per chi reale non è, trasformando questi ultimi in eroi del quotidiano: una contaminazione dei due mondi di grande potenza visiva”.

Le opere fotografiche e artistiche ed artistiche in mostra ci condurranno quindi verso l’ossessione di questo nuovo mondo.