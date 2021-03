“ Sustinable Nation “ di Micah Smith apre l’edizione speciale 2021 de “ L’Isola del Cinema “

Edizione speciale on line, quest’anno, de “ L’Isola del Cinema “ che presenta “ Isola Mondo – Riprendiamoci il futuro “ in versione online fortemente incentrata sul tema dell’Ambiente, dei Giovani e della Sostenibilità. L’inaugurazione, giovedi’ 18 marzo, ore 18,30, potrà essere seguita su MyMovies gratuitamente; saranno presenti il Presidente de L’Isola del Cinema Giorgio Ginori, l’Assessora alla Crescita culturale Roma Capitale Lorenza Fruci, la Direttrice Artistica Joana Ginori, la Coordinatrice artistica, Mariangela Matarozzo, il critico cinematografico Marco Spagnoli, l’Addetta Culturale dell’Ambasciata di Israele in Italia Maya Katzir. Al termine della cerimonia inaugurale, alle ore 20,00, la presentazione in anteprima nazionale del documentario “Sustainable Nation” del regista Micah Smith, realizzato grazie alla collaborazione con l’Ambasciata di Israele in Italia: il docufilm è strettamente connesso al tema dell’ambiente e mostra come, attraverso i progetti visionari di tre israeliani, ideati per risolvere i problemi idrici globali, la questione della carenza d’acqua non sia importante solo per la sopravvivenza, ma l’inizio di un percorso di guarigione del pianeta terra.

Venerdì 19 marzo, poi, sarà una giornata dedicata alla Masterclass, a cura di Mario Tozzi, conduttore tv e primo ricercatore del CNR, dal titolo “Virus e sapiens, un confronto tra predatori”, cui seguirà la proiezione del documentario prodotto da Silvano Agosti, che ha vinto numerosi premi “Il pianeta azzurro” di Franco Piavoli, sul rapporto uomo- natura. Il film è anticipato da un dibattito con Franco Piavoli insieme ad Emanuele Genovese, in rappresentanza del movimento studentesco di Fridays for Future.

La giornata dedicata all’Ambiente si completa con il corto “Omelia contadina”, di Alice Rohrwacher e dell’artista francese JR, anticipato da una presentazione in cui intervengono entrambi i registi. La serata si chiude con l’Opera Seconda “Semina il vento” di Danilo Caputo, anticipata dalle interviste alle attrici Yle Yara Vianello (protagonista) e Feliciana Sibilano, a cura del giornalista Paolo Travisi.

Il film tratta il tema del legame con la propria terra e lo scontro fra generazioni e mentalità sullo sfondo di una Puglia inquinata e afflitta dal problema degli uliveti assaliti dal parassita della xilella.

Sabato 20 marzo si apre con l’esordio alla regia di un corto dell’attrice Jasmine Trinca, che riflette sul rapporto madre- figlia in una Roma deserta, con “Being my mom”, un delicato ritratto di ispirazione autobiografica. Anche qui lo short film è anticipato dal contributo speciale dell’intervista alla regista Jasmine Trinca che si racconta in un dialogo introspettivo con la giornalista Valeria Arnaldi.

La sezione Isola Mondo, dedicata al Cinema Internazionale, presenta alle 18:30 un divertente film, a metà tra horror e commedia, proveniente dal Giappone, “Zombie contro zombie” di Shuichiro Ueda, un’opera per riflettere in modo intelligente sull’industria audiovisiva attraverso l’espediente narrativo dello zombie movie.

Il film viene presentato da Tsurui Yurina, Responsabile Cinema dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma e dal regista Shuichiro Ueda, in collaborazione con l’Ambasciata del Giappone.

Inaugura la serata, alle 20:00, il documentario “A rifle and a bag”, per la Sezione Fuoco sul Reale, diretto e prodotto da tre donne provenienti dall’Italia, dall’India e dalla Romania, del collettivo “NoCut Film”. Ambientato in India, racconta la vita di Somi e suo marito Sukhram, ex combattenti nella guerriglia maoista dei Naxaliti. Il documentario ha avuto la sua premiere mondiale al prestigioso festival di Rotterdam, ed è stato presentato in anteprima nazionale al Festival di Torino. Nell’incontro che anticipa il film interviene una delle tre registe, Isabella Rinaldi, insieme la critica Cecilia Chianese.

Segue, alle ore 21:30, l’Opera Prima di Carlo Sironi, “Sole”, preceduta dall’incontro con il regista e l’attore Claudio Segaluscio, moderato dal critico Tommaso Tocci. Il film vede protagonisti i due giovani talenti Claudio Segaluscio e Sandra Drzymalska e affronta il tema della genitorialità, una storia dura e cruda sul delicato tema della maternità surrogata.

Infine, per concludere la settimana, domenica 21 Marzo il programma de L’Isola del Cinema propone il corto “La quarta parca” di Angelica Gallo, un corto-documentario, girato tra Italia e Svizzera, che affronta il tema del suicidio assistito ed è il ritratto di Sabina Cervoni, che accompagna i malati in questo percorso verso il momento finale della vita, nella città di Ginevra. Il corto è preceduto da un incontro con la regista.

A seguire, due documentari provenienti dal Brasile, per la sezione Isola Mondo: “Glauber, Claro” di Cesar Meneghetti, sul “periodo romano” del celebre regista brasiliano Glauber Rocha, che nella capitale realizzò il film denso di simbolismo politico, “Claro”, a metà degli anni ’70, presentato dal regista e dal critico cinematografico Adriano Aprà; altra perla che arriva dal Brasile è ”Extase””di Moara Passoni, preceduto da un interessante incontro con la regista, moderato dalla critica Chiara Zanini. Un film sul problema dell’anoressia in un racconto intimo e autobiografico dove la cineasta racconta, mescolando documentario e finzione, le proprie emozioni in relazione alla malattia che ha vissuto sulla propria pelle. L’evento si svolge con il patrocinio dell’Ambasciata del Brasile.

Conclude la giornata un’interessante Opera Prima di Mauro Mancini, “Non Odiare”, presentata da Paola Casella; un film sui limiti della capacità di perdono, con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, che è anticipato dall’incontro con il regista, il produttore Mario Mazzarotto e il giovane attore Luka Zunich, che per questa interpretazione ha ricevuto il Premio Nuovo Imaie Talent Award come miglior attore. Un approfondimento da non perdere per un film che ha ricevuto numerosi Premi alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, tra cui il Premio Pasinetti per la miglior interpretazione maschile ad Alessandro Gassmann e il Premio di critica sociale “Sorriso diverso Venezia 2020” per il miglior film italiano.

Nei giorni 20 e 21 Marzo, alle ore 17:30, la programmazione sarà arricchita da presentazione di libri che hanno un legame con il cinema, a cura di Maria Castaldo e Giovanni Fabiano, per la sezione Cinema&Libri.

Il Programma prosegue fino al 28 Marzo con Omaggi ai protagonisti del Cinema, Opere Prime e Seconde, Masterclass, documentari, cortometraggi e contributi extra; il Festival riserverà il Premio Groupama, stabilito tramite il voto del Pubblico, al Miglior Film Opera Prima o Seconda, tra quelle proposte.

Prodotto dall’Associazione Culturale Amici di Trastevere, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Lazio, il progetto è realizzato con il Patrocinio dell’Ambasciata del Giappone, dell’Ambasciata del Brasile e dell’Ambasciata di Israele, in collaborazione con l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, l’Istituto Giapponese di Cultura, il movimento Fridays for Future, l’Associazione Marevivo, Qubit, l’Associazione Culturale Romarteventi e l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Si ringrazia per l’attività di video editing Virtual Studio.

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Estate Romana 2020- 2021-2022, curato dal Dipartimento Attività Culturali.

Per informazioni sulla Programmazione:

L’Isola del Cinema

www.isoladelcinema.com;

Per accedere al sito MyMovies:

www.mymovies.it

Sezione: MyMovies Live

Accesso gratuito con registrazione sul portale