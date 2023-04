TACCHI A SPILLO: un giallo in ambiente scientifico presentato al Circolo Antico Tiro A Volo

La professoressa Anna Oliveiro Ferraris, che ha insegnato Psicologia dell’età dello sviluppo all’Università della sapienza di Roma, autrice di una quantità di volumi sull’argomento, torna in libreria con un giallo che fa seguito a “ Tutti per uno “ un romanzo corale, fatto di voci sincere,toccanti, dirette, come tutte le sfide lanciate dagli adolescenti che si scontrano con il mondo.

Si tratta di ” Tacchi a spillo” un titolo ammiccante, dalle diverse interpretazioni, che induce il lettore ad interpretarlo, con la voglia, sempre viva, di conoscere finalmente l’autore di un gesto efferato quale é quello dell’aggressione di una brillante ginecologa: la nuova fatica della simpatica e brillante autrice è incentrata su un caso nel quale è rimasta coinvolta Margherita Damiani, specialista in fecondazioni assistite, collega ed amica della psicoterapeuta Vanda Marras; quest’ultima viene contattata dal commissario di PS che conduce le indagini affinché collabori con lui per scoprire chi sia l’autore del gesto; sconvolta dalla notizia Vanda partecipa alle indagini anche abbandonando i suoi interessi familiari ma resta coinvolta nella vicenda in maniera forte dovendo resistere anche alle discrete galanterie del commissario inquirente.

La storia è narrata in forma brillante, non priva di un nemmeno tanto sotteso umorismo e colma di frequenti momenti di introspezione, anche su temi di scottante attualità pur essendo ambientata alcuni anni orsono quando, cioè, tali argomenti non si proponevano in forma tanto pressante come ora.

Il libro, edito da Giunti, è stato presentato al Circolo Antico Tiro A Volo da un collegio di eminenti insegnanti coordinate dalla Prof. Maria Rosa De Cesare che ha introdotto l’esposizione dell’autrice a cui hanno fatto seguito i dotti commenti della Prof. Daniela Mango, specialista in ginecologia, e della Prof. Liliana Rossi Carleo professore Emerito al Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Roma Tre, che hanno illustrato – a latere del libro – diversi aspetti del problema, ora attualissimo, della procreazione assistita e dei connessi risvolti umani e scientifici.