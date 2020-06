Tapiro d’Oro a Diletta Leotta per il furto subito nel suo appartamento: «Esperienza orribile»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Diletta Leotta. La nota conduttrice, arrivata a quota 5 Tapiri, nella serata di sabato ha subito un furto nel suo appartamento milanese. Il bottino dei ladri si aggirerebbe attorno ai 200 mila euro tra gioielli, orologi e contanti: un ottimo motivo, per la povera Diletta, per essere attapirata!

La bella conduttrice ha raggiunto in poco tempo quota cinque Tapiri, che voglia fare concorrenza a Belen, che di Tapiri ne ha collezionati ben 28?! Scherzi a parte, la Leotta non si è fatta sfuggire l’occasione di una battuta sarcastica: “…i Tapiri li hanno lasciati…”. Infatti, raggiunta dall’inviato di Striscia, Diletta ha commentato: «È stata una cosa orribile, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Ma per fortuna mi hanno lasciato i Tapiri». Poi, sulle voci sulle presunte nozze con Daniele Toretto fissate a luglio, dichiara: «Macché, ora ricomincia il campionato e io penso a lavorare…».

