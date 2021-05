Tapiro a Valerio Albertini per lo sfogo di Mannino e i “giochini” Cartabianca

STRISCIA LA NOTIZIA: TAPIRO’ORO AL FISICO VALERIO ROSSI ALBERTINI “CAUSA” DELLA NUOVA LITE TRA CARTABIANCA E LINEA NOTTE

«Quelli che adesso Mannoni chiama “giochini” li ho fatti pure da lui»

«Andiamo in onda con un ingiustificabile ritardo, oltretutto per vedere i giochini di Art Attack». Così Maurizio Mannoni, conduttore di Linea Notte su Raitre, il 27 aprile si è lamentato in diretta e in modo molto piccato per lo sforamento di Cartabianca, che lo ha costretto a essere in onda più tardi del previsto. Ingiustamente sotto accusa le pillole divulgative del fisico Valerio Rossi Albertini: a sua volta Cartabianca di Bianca Berlinguer, infatti, era iniziato in ritardo per via dello speciale Rai Parlamento. Così Valerio Rossi Albertini si aggiudica il Tapiro d’oro di Striscia la notizia.

«Quelli che faccio vedere sono modelli scientifici. Mi auguro che Mannoni l’abbia capito: siamo sempre stati in buoni rapporti e quelli che lui chiama “giochini” li ho fatti tempo fa anche nella sua trasmissione», precisa Valerio Rossi Albertini a Valerio Staffelli nel servizio che sarà trasmesso nella puntata di stasera (Canale 5, ore 20.35)