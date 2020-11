Tapiro d’oro a Luca Argentero per le foto della figlia sui settimanali

LE FOTO DELLA FIGLIA DI 5 MESI PUBBLICATE DA DUE SETTIMANALI FANNO INFURIARE LUCA ARGENTERO

L’ATTORE RICEVE IL TAPIRO D’ORO:«Sfacciati e privi di tatto: a loro interessa solo vendere una copia in più»

<<Si può sempre scegliere se raccontare una storia in maniera discreta e responsabile oppure in modo sfacciato e privo di tatto». Comincia così lo sfogo di Luca Argentero, “attapirato” dopo che 2 importanti settimanali hanno pubblicato – senza il consenso – degli scatti riconoscibili della figlia di 5 mesi che l’attore ha avuto con la compagna Cristina Marino. Raggiunto dall’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, Argentero non risparmia qualche frecciatina ai direttori delle due testate: «Perché sul web hanno pixelato maggiormente la foto rispetto a quella pubblicata sul cartaceo? Questo dimostra la malafede e che per loro l’importante è che qualcosa appaia, che si venda una copia in più».

Il servizio completo sarà trasmesso questa sera all’interno del tg satirico di Antonio Ricci.