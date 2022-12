Tapiro d’Oro a Myrta Merlino: «Cose che capitano in famiglia, non dovrebbero uscire fuori»

TAPIRO D’ORO A MYRTA MERLINO, ACCUSATA DI MALTRATTARE I SUOI COLLABORATORI

«Cose che capitano in famiglia, non dovrebbero uscire fuori»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Myrta Merlino, accusata in un comunicato sindacale di “comportamenti incivili e maleducati” e in generale di atteggiamenti sprezzanti nei confronti della sua squadra di lavoro.

«Davvero lei è un tiranno?», le chiede l’inviato del tg satirico. «Nelle famiglie ogni tanto esistono buoni umori, cattivi umori, ma sono cose che di solito si gestiscono dentro la famiglia, non fuori», si giustifica la conduttrice di La7. E riguardo alle voci sui presunti massaggi ai piedi effettuati dai suoi collaboratori, la conduttrice dice: «Non prendete le fonti per buone. Ti sembra una cosa possibile?».

Myrta Merlino minimizza, ma è una notizia il fatto che i colleghi hanno protestato ufficialmente con i vertici de La7 per le “intemperanze” della conduttrice. Che poi si dica che i “litigi in famiglia” non dovrebbero uscire, detto da una giornalista non sembra essere molto corretto. E’ un po’ come se le liti tra marito e moglie, quando diventano eccessive, non devono uscire dalle mura domestiche. Punti di vista, certo. Vedremo come si regoleranno i vertici della Tv, in base alla verifica dei fatti.