“Teatro in Tv”, Rete4 risponde al Ministro Franceschini con la programmazione di Opere teatrali in Tv

“TEATRO IN TV”: SIPARIO SU “IL MALATO IMMAGINARIO” DI MOLIÈRE

Debutta questa sera su Retequattro in seconda serata la rassegna “Teatro in TV” con “Il malato immaginario” di Molière. Raccogliendo l’appello del Ministro Franceschini Rete4 manda in onda il Teatro in Tv, in seconda serata.

Come annunciato, tutte le sere da oggi fino al 14 novembre Mediaset concretizza la sua adesione all’appello lanciato alle televisioni italiane dal ministro della Cultura Dario Franceschini: sostenere la diffusione di contenuti culturali nazionali in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.

Retequattro ha scelto cinque produzioni teatrali di qualità, molto diverse tra loro e adeguate ai gusti del grande pubblico televisivo italiano.

Questi i titoli in onda in seconda serata su Retequattro nella settimana in corso:

Martedì 10: “Il malato immaginario” di Molière, regia di Guglielmo Ferro

Mercoledì 11: “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, regia di F. Catalano Sciascia

Giovedì 12: “La bisbetica domata” di William Shakespeare, regia di Matteo Tarasco

Venerdì 13: “Margarita e il gallo” di Edoardo Erba, regia di Ugo Chiti

Sabato 14: “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta, regia di Carlo Giuffrè