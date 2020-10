“Terminator – Destino Oscuro” in prima Tv su Sky Cinema Uno, tutta la saga di Terminator

È uno dei cult fantascientifici più amati di sempre, che dagli anni Ottanta è diventato un grande classico del cinema, e arriva con tutti i 6 film della saga disponibili su un unico canale.

Da sabato 17 a venerdì 23 ottobre, arriva per la prima volta su Sky Cinema la saga completa di Terminator , con i 6 film del franchise e la prima visione di TERMINATOR – DESTINO OSCURO , che andrà in onda lunedì 19 ottobre alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection. Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV nella collezione dedicata.

Sarà dunque possibile rivedere come tutto è iniziato, con il primo “Terminator”, diretto da James Cameron e uscito nel 1984, anno in cui è anche ambientato il film, con Arnold Schwarzenegger nei panni del cyborg T-800 che torna nel passato per uccidere la madre (Linda Hamilton) di chi guiderà gli umani alla resistenza contro i robot (John Connor).

Si prosegue poi con il secondo capitolo, “Terminator 2 – Il giorno del giudizio” del 1991, premiato con 4 Oscar® e che porta ancora la firma di Cameron, dove il terminator Schwarzenegger è stato riprogrammato dal John Connor del futuro e, rimandato nel passato, deve difendere sé stesso, futuro leader della Resistenza, da un nuovo invincibile cyborg, il T-1000.

E ancora, “Terminator 3 – Le macchine ribelli” del 2003, in cui Schwarzenegger, per proteggere John Connor e la sua futura moglie, deve neutralizzare un cyborg implacabile dalle fattezze femminili.

“Terminator Salvation”, il quarto capitolo uscito nel 2009 e ambientato nel 2029, vede Christian Bale nei panni di John Connor, chiamato a guidare un gruppo di superstiti contro Skynet. Al cast si aggiungono anche Sam Worthington e Bryce Dallas Howard, mentre appare un prototipo del T-800, una ricostruzione digitale delle origini del T-800 con il volto di Schwarzenegger.

Nel 2015 è stata poi la volta di “Terminator Genisys”, che vede il ritorno di Arnold Schwarzenegger tra i protagonisti. In questo quinto capitolo, un reboot della saga che mescola gli elementi iconici dei primi due film, Skynet manda un cyborg dal 2029 al 1984 per uccidere Sarah Connor, questa volta interpretata da Emilia Clarke, per evitare che la donna dia alla luce il futuro capo dei ribelli, John Connor, interpretato da Jason Clarke.

Da non perdere, infine, lunedì 19 ottobre la prima visione TV del sesto capitolo della saga “Terminator – Destino Oscuro”, prodotto da James Cameron, che si ricollega a Terminator 2 – Il giorno del giudizio, con il ritorno di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. Il soldato geneticamente potenziato Grace arriva dal futuro per salvare Dani Ramos, una giovane operaia messicana. Grace però è seguita dal futuro da Rev-9, un pericoloso Terminator che vuole ucciderla. Intanto, dal passato torna Sarah Connor, ormai impegnata da decenni ad abbattere Terminator. Le tre donne uniscono le loro forze per proteggere il futuro capo della resistenza contro l’Intelligenza Artificiale che comanda le macchine e per farlo potranno contare sull’aiuto di un vecchio amico.