“ The Cristmas show “: Bova, Autieri e Ornella Muti protagonisti del nuovo film di Alberto Ferrari

Viva Productions (tra gli altri, Bene ma non benissimo, Un nemico che ti vuole bene) e il Produttore Pier Paolo Piastra annunciano con orgoglio l’inizio riprese, di THE CHRISTMAS SHOW, scritto e diretto da Alberto Ferrari (Un figlio di nome Erasmus, La terza Stella). Cinque settimane di riprese, sullo sfondo della bella città di Lecce, per una divertente storia natalizia, in bilico tra il reality e la magia del quotidiano.

Il film schiera un cast di attori del calibro di Raul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi, Claudio Gregorio “Greg” e un atteso ritorno sul grande schermo, Ornella Muti. Insieme a loro i giovani e talentuosi Alice Ferrari e Giulio Nunziante.

Con la Produzione Creativa curata da Maria Rosa Capelli e quella esecutiva da Giangi Foschini, THE CHRISTMAS SHOW si avvale della collaborazione della Apulia Film Commission e il Patrocinio della città di Lecce.

“Lecce è una città stupenda che ama il cinema. Grazie ad una grande squadra, abbiamo trasformato in pochi giorni gli spazi di una bella villa in un magnifico set cinematografico da ‘Cinecittà’ grazie alle maestranze e alle professionalità di grande qualità che abbiamo trovato qui, nel Salento” ha sottolineato il produttore Pier Paolo Piastra, che dal 25 gennaio e fino all’ultimo ciak seguirà insieme alla produttrice creativa del film, la compagna Maria Rosa Capelli, le riprese di THE CHRISTMAS SHOW.

“Un film dal ‘realismo magico’, ispirato alle commedie di Frank Capra, un po’ Truman Show un po’ vita di tutti i giorni, che racconta le emozioni che possono appartenere a chiunque e in qualunque angolo del mondo” ha aggiunto il regista e autore della scenografia Alberto Ferrari.