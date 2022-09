“The Gentleman’s hotel” un progetto esclusivo a fumetti di Joe Lansadle e Sergio Bonelli Editore

Debutta il 23 settembre in fumetteria e in libreria la graphic novel di Joe Landsdale che narra le vicende del predicatore e pistolero Jebediah Mercer nato dalla mente di uno degli scrittori più geniali e prolifici degli Stati Uniti sceneggiati da Luca Crovi e con i disegni di stile visionario di Daniele Serra.

Tra i più geniali e prolifici scrittori degli Stati Uniti, da sempre il texano Joe R. Lansdale attinge a vari registri narrativi, mescolando generi diversissimi: il noir, la fantascienza, l’horror, lo steampunk, le storie di formazione e persino quelle d’ambientazione storica. Così, per raccontare il mondo della Frontiera, ha contaminato spesso il western con l’horror e il fantastico: lo dimostra la serie di avventure dedicate al reverendo Jebediah Mercer, che diventano ora protagoniste del nuovo entusiasmante progetto di collaborazione dello scrittore con Sergio Bonelli Editore per “ The Gentleman’s Hotel “.

Il volume, in uscita il prossimo 23 settembre, racconta le vicende del predicatore e pistolero reverendo Jebediah Mercer, alle prese con una situazione da incubo: una donna da proteggere, un’anima da liberare, crudeli creature pelose da combattere. L’ambientazione è la frontiera del Texas orientale, attraverso luoghi fatti di città fantasma, fiumi infestati da serpenti mocassino e alligatori. Una zona nella quale i deserti e le praterie sono rari, ma abbondano i boschi di conifere.

“ The Gentleman’s Hotel “sarà presentato in anteprima sabato 10 settembre alle ore 19.30 in Piazza del Popolo, Comune di Florinas (SS) nel corso del “ Florinas in giallo, l’Isola dei misteri “, il festival sardo dedicato alla letteratura gialla, alla presenza di Luca Crovi, Daniele Serra e Joe R. Lansdale (in collegamento video) in conversazione con Daniele Mocci.

Disegni e copertina: Daniele Serra, Formato: 22 x 29,7 cm, b/n e colore, tipologia:

Cartonato, Pagine: 112 – ISBN code: 978-88-6961-716-4 – Prezzo: 22 euro

