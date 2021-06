The Jackal e RaiPlay pronti per i quarti dell’Italia e un successo inarrestabile

The Jackal e RaiPlay pronti per i quarti dell’Italia e un successo...

I giovani internauti sono conquistati da “Europei a casa The Jackal”.

Il format di RaiPlay registra numeri in costante crescita: anche in occasione di Italia-Galles ha ottenuto oltre centomila “legitimate streams” (visualizzazioni di almeno 300 millisecondi ciascuna). Molto bene anche il consumo on demand, che, con oltre seicentomila “legitimate streams” e più disessantacinquemila ore di visione, ne fanno il quarto contenuto più visto su RaiPlay dall’inizio di Euro 2020. una fruizione che coinvolge un pubblico tendenzialmente molto giovane, con la quota di under 45 che copre più della metà della platea totale.



Ora che l’Italia si è qualificata al primo posto nel girone, dovrà vedersela contro l’Austria negli ottavi che si disputeranno a Londra. Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone sono quindi pronti a tornare: domani sabato 26 giugno alle 20.40, in diretta dal CPTV di Napoli, commenteranno con la consueta ironia le azioni del match. Ad accompagnarli ci saranno l’ormai ospite fissa Carolina Morace e Ana Quiles, la giovane giornalista spagnola che da qualche tempo a questa parte sta spopolando anche in Italia. A loro si aggiungerà il comico Maccio Capatonda e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Presente, in collegamento, anche Francesco Paolantoni, con un ospite a sorpresa.

Con un occhio al campo ed uno ai social, i protagonisti non si risparmieranno in commenti e reazioni davanti alle azioni più emozionanti. Appuntamento dunque a domani sera, per una partita da dentro o fuori che vale l’accesso ai quarti.