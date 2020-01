“The New Pope” la svolta intimista nel racconto dei due Papi di Paolo Sorrentino

Divenuto una sorta di terra promessa per produzioni e copioni cine-tv (anche per l’effetto commerciale sui ricchi mercati stranieri), il Vaticano torna al centro dell’opera di Paolo Sorrentino. Così il “giovane papa” del 2016 si sdoppia, anzi si triplica in “The New Pope”, la nuova serie Sky Original (prodotta da The Apartment-Wildside, 9 puntate sugli schermi tv dal 10 gennaio), con la speranza che a moltiplicarsi sia anche il successo. E se in The Young Pope la storia divergeva dalla realtà, con l’avvento di un papa giovane e bello ma conservatore sin dalla scelta del nome (Pio XIII), americano del nord (Lenny Belardo) che traeva forza dal suo essere problematico, stavolta i richiami alla storia reale sono evidenti. Belardo è sempre in un misterioso coma a Venezia (qua terminava la prima serie) e la Chiesa ha bisogno di un pontefice diverso: dopo una prima scelta di compromesso, caduta sul frate confessore (italiano) divenuto cardinale che – una volta eletto – si “scopre” rivoluzionario ma che durerà solo pochi giorni (richiamo a un mix fra Giovanni Paolo I e l’attuale papa Francesco-Bergoglio), si impone come nuova soluzione il teorico della “via media”, ovvero Sir John Brannox, cardinale vestito da dandy che vive appartato in una tenuta inglese, tanto da non aver nemmeno partecipato all’ultimo conclave. Ma mentre il neo-papa inglese (un John Malkovich più ieratico che mai), acuto e ironico ma anche – per sua stessa ammissione – «presuntuoso e vanitoso», che dall’esterno sembrava perfetto per quel ruolo, troverà a interrogarsi sulle proprie fragilità, ecco che dal coma si risveglierà, all’inizio restando in incognito a Venezia, Pio XIII, sempre interpretato da un Jude Law in gran forma. Spuntano così i due papi, tema ampiamente al centro di speculazioni negli ultimi anni. Bisognerà aspettare che, fra nuovi scandali e un attentato in San Pietro, gli eventi facciano il loro corso, anche al di là delle trame orchestrate dal cardinale Voiello segretario di Stato (un sempre bravissimo Silvio Orlando) in una serie che, persa Diane Keaton, si arricchisce stavolta di nuovi ingressi: un Massimo Ghini pure lui cardinalizio, ma soprattutto le “guest star” Sharon Stone e Marilyn Manson.