THE SECRET – Le verità nascoste un film di Yuval Adler, dal 15 ottobre al cinema

THE SECRET – Le verità nascoste un film di Yuval Adler, dal...

THE SECRET – Le verità nascoste un film di Yuval Adler con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz. Dal 15 ottobre al cinema.

È in arrivo nelle sale italiane, THE SECRET – Le verità nascoste, diretto da Yuval Adler (Bethlehem, The Operative) e tratto da una sceneggiatura di Ryan Covington e Yuval Adler.

THE SECRET – Le verità nascoste è un thriller emozionante che analizza in profondità le conseguenze della vendetta e della violenza. È un esame di coscienza che ruota in modo provocatorio intorno alla difficile scelta tra perdono e desiderio di riscatto, raccontata attraverso gli occhi di una sopravvissuta all’Olocausto.

Il film è interpretato da Noomi Rapace (Millennium-Uomini che odiano le donne, Seven Sisters), Joel Kinnaman (Suicide Squad, RoboCop, L’ora nera) Chris Messina (Harley Quinn Birds of Prey, La legge della notte, Julie & Julia, Sharp Objects), e Amy Seimetz (Pet Sematary, Alien:Covenant, Stranger Things).

SINOSSI:

Maja (Noomi Rapace) scampata agli orrori della guerra, si è ricostruita una vita serena in una piccola cittadina americana, insieme a suo marito Lewis (Chris Messina). Un giorno, lungo la strada, le sembra di riconoscere il suo carnefice (Joel Kinnaman) e, dopo vari dubbi e appostamenti, decide di rapirlo, pensando di vendicarsi per gli atroci crimini di guerra che crede abbia commesso contro di lei.

