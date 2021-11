“Ti Troverò” brano del film “Caro Evan Hansen” interpretato dai ragazzi della BSMT

“Caro Evan Hansen”, in occasione dell’uscita del film presentiamo il brano “Ti troverà” (You Will Be Found) interpretato dagli allievi della BSMT in collaborazione con Compagnia della Rancia

Gli allievi della Bernstein School of Musical Theater diretta da Shawna Farrell, in collaborazione con Compagnia della Rancia, hanno prestato le loro voci per la realizzazione di una speciale versione italiana del brano “You Will Be Found”, “Ti Troverà” tratta dal film musical Caro Evan Hansen, in uscita giovedì 2 dicembre nelle sale cinematografiche italiane.

Mauro Simone, vice Direttore della BSMT e consigliere delegato di Compagnia della Rancia per lo sviluppo di nuovi progetti ha coordinato il progetto e l’esibizione degli oltre 100 alunni BSMT che hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti a un’ospite d’eccezione, la content creator Martina Socrate.

Martina è stata invitata come rappresentante dei giovani d’oggi, sempre più combattuti tra la fatica di condividere i propri problemi e preoccupazioni con gli adulti e il sentirsi soli seppur circondati da tante persone.

Martina è stata in grado, negli anni, di costruire una community unita e solidale, in cui è lei stessa la prima a condividere le proprie difficoltà, tipiche della giovane età, insieme alle tante gioie.

Anche la Direttrice della BSMT di Bologna è stata da subito entusiasta di collaborare con Universal Pictures International Italy per la realizzazione di “Ti Troverò” per la forza delle tematiche di cui si parla nel film. L’ansia che assale i giovani, il sentirsi soli e non capiti, il difficile rapporto con la famiglia sono alcuni degli aspetti che rendono Caro Evan Hansen un film in cui ragazzi e genitori si possono facilmente riconoscere.

«Il film è emozionante e di grande impatto perché affronta dei temi attuali che sono stati trattati con criterio e delicatezza – racconta Shawna Farrell – lavorando tutti i giorni con dei ragazzi mi trovo spesso ad affrontare situazioni analoghe e mi accorgo delle loro fragilità.

In questa occasione ho trovato particolarmente efficace la trasposizione dal musical all’adattamento cinematografico. Il passaggio da recitato a cantato è sempre consequenziale e credibile. Un film bellissimo che mi ha coinvolto emotivamente, il cast è di altissimo livello e riesce a trasmettere nel pubblico il vissuto dei personaggi».

Compagnia della Rancia (che completa la sua attività di produzione di teatro musicale con proposte formative e professionali e aderisce alla Rete per il Welfare Culturale delle Marche) ha promosso e sostenuto questa collaborazione tra Universal Pictures e BSMT, per far sì che – attraverso l’emozionante performance dei giovani allievi, coetanei dei protagonisti della storia – la forza comunicativa di una canzone come Ti troverà diventi occasione di sensibilizzazione e condivisione di temi attuali e necessari.

«Mi ha ispirata, mi è piaciuta tanto la storia e mi sono anche commossa cosa che non succede spesso.». Martina Socrate, creator digitale.

“Caro Evan Hansen”: Diretto dall’acclamato regista Stephen Chbosky (Noi Siamo Infinito – The Perks of Being A Wallflower, Wonder), il film è stato scritto per il grande schermo dall’autore dello spettacolo, già vincitore del Tony Award, Steven Levenson, con musiche e testi realizzati dal duo vincitore di premio Oscar®, Grammy e Tony, Benj Pasek & Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman e Dogfight).

Ad animare “Caro Evan Hansen” le canzoni vincitrici del Grammy, inclusi i brani simbolo“You Will Be Found,” “Waving Through a Window,” “For Forever” e “Words Fail,” e le interpretazioni della sei volte candidata all’Oscar® Amy Adams e della vincitrice del Premio Oscar® Julianne Moore, oltre a Kaitlyn Dever (La Rivincita delle Sfigate – Booksmart), Amandla Stenberg (Il Coraggio della Verità – The Hate U Give), Colton Ryan (su Apple TV+ con Little Voice), Nik Dodani (su Netflix con Atypical), DeMarius Copes (a Broadway con Mean Girls) e Danny Pino (su NBC per Law & Order: Unità Speciale).

BSMT Bernstein School of Musical Theater: La BSMT, diretta da Shawna Farrell con la direzione amministrativa di Giuseppe Lombardo, è la prima Accademia di musical fondata in Italia. Leader nella formazione dei giovani artisti nel Musical Theater dal 1993 ha ottenuto i maggiori riconoscimenti da parte delle Istituzioni fino a diventare nel 2019 la prima scuola di Musical Theater ad essere riconosciuta come soggetto AFAM (istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) dimostrando di essere un’Accademia idonea a rilasciare un titolo di studi riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). L’obiettivo primario della BSMT è mantenere e sviluppare l’eccellenza nella formazione di tutti gli allievi, garantendo loro uno spazio creativo completamente attrezzato, un team di docenti altamente qualificati, tecniche e strumenti all’avanguardia per acquisire stile, sicurezza e disciplina, oggi pilastri indispensabili per la crescita completa ed equilibrata del performer.

Inoltre la BSMT Productions organizza da dieci anni “A Summer Musical Festival”, l’unica rassegna di musical in Italia, un appuntamento apprezzato dal pubblico, dalla critica e dagli operatori del settore sia per i titoli proposti che per l’alto livello artistico degli spettacoli.

Compagnia della Rancia

Compagnia della Rancia è la prima compagnia teatrale specializzata nella produzione di musical in Italia. Fondata a Tolentino nel 1983, con la direzione artistica di Saverio Marconi, si è affermata per la produzione dei musical più famosi tradotti in italiano.

Con oltre 40 produzioni all’attivo (tra cui Grease, Cats, Frankenstein Junior, Cabaret e opere originali come PINOCCHIO Il Grande Musical, in scena in Corea, Usa, Germania e Polonia) ha contribuito in modo determinante alla creazione e alla divulgazione del teatro musicale in Italia.

Oltre alla produzione e distribuzione degli spettacoli (che comprende anche spettacoli di prosa e progetti specifici di teatro per bambini e ragazzi con la divisione RanciaVerdeBlu) e alle attività di gestione di spazi teatrali, Compagnia della Rancia – che fa parte del Gruppo ForumNet – completa la sua attività con proposte formative, quali progetti-scuola, master e laboratori professionali e la collaborazione con enti e teatri. Compagnia della Rancia, inoltre, è ente accreditato presso la Regione Marche per la formazione professionale e fa parte della Rete per il Welfare Culturale delle Marche.