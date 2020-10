Tom Cruise a Roma per “Mission Impossible 7”, sorride ai fan durante...

Tom Cruise a Roma per “Mission Impossible 7”, sorride ai fan durante le riprese ai Fori Imperiali

per la gioia dei fan che lo hanno visto mentre sono in corso (fino al 18 ottobre) le riprese di "Mission Impossible 7".

Tom Cruise, avvistato ai Fori Imperiali, mentre la troupe si organizza per le riprese della nuova missione impossibile, trova il modo di salutare la folla di curiosi che lo segue a distanza. Mai come in questa occasione la “distanza di sicurezza” è d’obbligo. Lo vediamo negli scatti di Sabina Filice, con la mascherina nera, mentre parla con le maestranze.

Il sorriso di Tom è sempre smagliante, nonostante tutte le

disavventure capitate proprio sui set di Mission Impossible, perchè come tutti sanno, ama girare personalmente anche le scene più pericolose.