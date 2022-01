Tom Holland dal 17 febbraio al cinema con “ Uncharted “ – Il trailer

L’astuto ladro Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), di cui ritiene di essere il legittimo erede. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi della storia, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello, scomparso da tempo, di Nate… solo se impareranno a lavorare insieme

E’ questa la sinossi del film, un adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi ai quali fa da prequel, che Ruben Fleischer dirige nel film, prodotto da Sony Pictures ed interpretato da Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas e che verrà proiettato nei cinema a partire dal prossimo 17 febbraio.

Distribuzione Warner Bros. Entertainment Italia.