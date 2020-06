Lee Friedlander, fotografo tra i più amati negli Stati Uniti, famoso per aver realizzato uno svariato numero di mostre in tutto il mondo ed aver vinto numerosi premi, oggi si mette di nuovo in gioco nei panni di regista per un suo film. Tra i protagonisti, Trucco d’amore ha visto l’impegno sul set di Makenzie Vega, Sal Stowers, Tom Maden e Greg Perrow.

Tori è un maschio mancato. Lo sport è tutta la sua vita. Passa le giornate guardando partite, allena una squadra di bambini al campo di baseball ed ha un lavoro in un’azienda pubblicitaria che si occupa di prodotti ginnici. Ma alla sua felicità, manca la presenza di un ragazzo che la ami. Quando un collega le lascia capire che prova qualcosa nei suoi confronti, lei cambia la sua personalità. Basta con le mazze e le palle in mano; basta con le tute; basta parlare in continuazione di schemi e giochi di squadra. A tutto questo si sostituiscono trucchi, rossetti, scarpe con il tacco e vestiti di gran classe.

Si tratta di una commedia potenzialmente originale in cui lo spettatore potrebbe godere di un paio d’ore spensierate. Invece, la storia scorre in modo scontato, lasciando prevedere sin troppo facilmente cosa accade mano a mano che i fatti evolvono. La diversità si può abbandonare per far piacere alle altre persone, ma adattarsi alla mentalità altrui non è poi così facile. Prima o poi arriva il momento di tornare a se stessi e se il partner è ben disposto, l’amore alla fine vince come al solito su tutto.

Eugenio Bonardi

