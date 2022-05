“Top Gun: Maverick”: dal 25 maggio Tom Cruise torna a sfrecciare nelle nostre sale

È il migliore, eppure da più di trent’anni evita promozioni che lo porterebbero dalla cabina di un jet alla scrivania del potere. Lui è il Tenente Pete “Maverick” Mitchell, il suo sogno è rimasto quello di volare al massimo delle capacità umane e oltre ogni tipo di limite (tanto per chiarire, lo dimostra sin dall’inizio, infrangendo gli ordini e superando i dodicimila chilometri orari); l’altro, colui che invece le promozioni le ha inanellate una dietro l’altra sino ai più alti ranghi della Marina, è il suo ex compagno di volo, Tom “Iceman” Kazinsky . È quest’ultimo, gravemente malato, a volere Maverick di nuovo protagonista di una missione, istruttore di novelli “Top Gun” per un blitz impossibile contro uno “stato canaglia”. Quando il vento cambierà, la nuova dirigenza tenterà di estromettere il maturo pilota, che tuttavia – sorretto dalla piena fiducia dei suoi allievi – dimostrerà agli attoniti graduati la propria inarrivabile maestria, passando in un sol colpo da istruttore confermato a capo-missione. Che sarà messa a repentaglio dai fantasmi del passato, incarnati dal figlio del pilota all’epoca navigatore di Maverick, quel “Goose” che, al contrario del protagonista, non riuscì a salvarsi da un’eiezione d’emergenza, aprendo nel cuore dell’altro una ferita insanabile.



L’attesa di trentasei anni è stata ben ripagata. A cominciare dal regista, Joseph Kosinski, che ha preso l’incandescente timone di Tony Scott – scomparso nel 2012 – rapportandosi all’originale con intelligenza e rispetto.

Gli inserti del film precedente sono pochi, quelli necessari a spiegare i passaggi cruciali della trama. Che evidenzia l’impianto classico che contraddistingue anche il fortunato capostipite: entrambe sono storie di formazione, partecipazioni collettive alla (ri)nascita di un super-uomo fallibile e proprio per questo invincibile, celebrazioni della supremazia dell’umano sul macchinico, racconti che selezionano quegli snodi e colpi di scena imprescindibili tanto per rendere la narrazione incalzante quanto per suscitare un’emozione crescente dello spettatore. Coinvolto al massimo grado da riprese e ricostruzioni che non fanno rimpiangere il 3D o la VR e portano “dentro” gli angusti abitacoli e le peripezie supersoniche.



Gli sceneggiatori Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie (autore di un certo “I soliti sospetti” e dei blockbuster “cruisiani” “Operazione Valchiria”, “The Edge of Tomorrow”, “La mummia”, “Jack Reacher” e le due ultime “Mission: Impossible” – questi tre ultimi film anche diretti) hanno saputo orchestrare al meglio gli opposti: il vecchio e il nuovo – nel cuore stesso del protagonista, autentico mutante immortale –, il passato e il presente, l’azione e lo humour, il trionfalismo e la malinconia, i rimandi e le innovazioni. Il predecessore e i successori: “Top Gun: Maverick” è un raro esempio in cui l’uno non annulla gli altri (o viceversa, quando invece il capostipite è confinato in un cameo) e il gruppo mantiene, al contempo, compattezza e diversificazione, con ciascuno dei componenti compiutamente strutturato e al posto che gli compete nella complessiva funzionalità drammatica.

E quindi, all’interno di una trama che avvince e convince, il merito maggiore del film consiste forse nella giusta calibrazione dell’ironia: il “disincanto” (che una volta si sarebbe chiamato “postmoderno”) va a braccetto con il coinvolgimento, l’uno nutre l’altro tenendo lo spettatore ancorato alla storia e al tempo che passa rinnovando se stesso.