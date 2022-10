Torna a Roma Vasco Rossi con il film “ Vasco Live al Circo Massimo “

Dopo oltre due anni e più a emozioni zero causa Covid, Vasco Rossi ha inaugurato la stagione dei grandi eventi 2022 con il tour che è stato ribattezzato “ Della rinascita e dei Record “ che ha infiammato 701000 “ cuori “ nel corso delle undici date, raggiungendo punte massime a Trento, Imola e Roma.

E adesso,a chiusura di un anno decisamente ricco di emozioni ed in attesa delle date 2023 esce in anteprima, solo al cinema solo nei giorni 14, 15 e 16 novembre prossimi – il concerto del Circo Massimo.

Chi era presente ed anche chi non lo era, sarà visibile il film del concerto girato in diretta da Pespy Romanoff che ha immortalato i 140000 fans che hanno scatenato, per due notti, un inferno di applausi in quella che nei tempi antichi era un’arena per gladiatori.

Il film, che è già ordinabile su Universal.it, uscirà anche in bluray ed in DVD.

A latere della presente notizia informiamo che il 21 ottobre uscirà, per la radio, “ Patto con riscatto “, una satira a tutto rock ricompresa nell’album “ Siamo qui “ che esce dopo le hit “ La pioggia della domenica “ e “ L’amore, l’amore “.