Dal 30 gennaio al 9 febbraio al Teatro Olimpico di Roma, i migliori illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo si esibiranno in un nuovo imperdibile spettacolo: la diciassettesima edizione di “Supermagic Illusioni”, lo spettacolo che si è aggiudicato il riconoscimento come “Migliore spettacolo di magia” assegnato dalla “Fédération Internationale des Sociétés Magiques”, essendo l’unico spettacolo di magia dal vivo in Italia che offre ogni anno l’eccellenza dei prestigiatori e illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali e che nel corso delle 16 precedenti edizioni, ha ospitato 92 artisti applauditi da oltre 200.000 spettatori.

Per grandi e piccini un’esperienza di pura magia dove le illusioni si trasformano in realtà: incredibili apparizioni, trasformazioni ed effetti magici mai visti prima in Italia. Un’occasione unica per sognare e divertirsi con la grande magia dal vivo.

I migliori illusionisti, prestigiatori, mentalisti, grandi talenti e campioni internazionali, insieme sullo stesso palco per la prima volta in Italia, incorniciati da una scenografia mozzafiato e da una coinvolgente atmosfera d’incanto e di mistero: 8 stelle internazionali della magia, un nuovissimo cast di oltre 20 artisti, 2 ore di intrattenimento per sorprendere, divertire e far sognare ad occhi aperti; quest’anno per la prima volta con la musica suonata dal vivo.

DEN DEN è un eccellente manipolatore giapponese, maestro di questa difficile arte.

MAGUS UTOPIA è un originale illusionista campione del mondo di magia: è come assistere ad un film dal vivo, ad un momento incredibile, tra surrealtà, personaggi bizzarri ed effetti magici mai visti prima.

RUDY COBY è un originale e bizzarro illusionista americano, stella di Las Vegas conosciuto anche con il nome di “Labman” che si esibisce in un numero insolito e ricco di meraviglia, portando sul palco un personaggio che sembra uscito dai fumetti.

TUTTILIFAMILI sono due brillanti artisti e originali prestigiatori spagnoli che si esibiranno nel racconto di una tenera e divertente storia d’amore tra un’anziana signora ed il suo divano.

RAFFAELE SCIRCOLI è un enigmatico mentalista italiano, tra i più apprezzati al mondo nel campo dell’illusionismo occulto e psicologico: utilizzando un insieme di tecniche mentali, ipnosi e pratiche energetiche insite nello yoga, leggerà la mente del pubblico, controllandone i pensieri e i movimenti. Un’illusione ricca di stimoli percettivi, di psicologia e di vera Magia.

MARKO KARVO è uno straordinario prestigiatore finlandese che fa apparire colombe e splendidi pappagalli.

PAOLO CARTA: un eclettico e brillante artista ed illusionista italiano che farà percorrere con il suo numero un viaggio nel tempo in un’atmosfera di stupore tra innovativi effetti magici e straordinarie illusioni.

Conduttore ed ideatore dell’affascinante spettacolo sarà l’avvocato Remo Pannain che sarà presente, anche quest’anno, con un suo “cammeo”.

Sito web www.supermagic.it

Facebook www.facebook.com/SupermagicFestival

Instagram www.instagram.com/SupermagicFestival

Twitter twitter.com/supermagicx

Teatro Olimpico – Piazza Gentile Da Fabriano, 17 – 06.3265991

Rappresentazioni: tutti i giorni alle ore 21.00, Sabato ore 16.30 e 21.00, Domenica ore 15.00 e 18.30 – Biglietti da 24 € a 104 €

Info e prenotazioni: Gruppi 06.32659927 – ufficiopromozione@teatroolimpico.it

Ticketone.it – 892.101

