“Tornare” di Cristina Comencini arriva direttamente on demand da lunedì 4 maggio

Dopo l’annullamento della proiezione stampa prevista per il 3 e 4 maggio, il film di Cristina Comencini arriva al pubblico grazie alle piattaforme on demand. I produttori Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per Lumière & Co. e la regista Cristina Comencini con Rai Cinema e Vision Distribution annunciano il lancio del film sulle piattaforme Sky Primafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital, Rakuten TV.

TORNARE, di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato e Beatrice Grannò, inizialmente previsto al cinema per lo scorso 12 marzo, sarà disponibile direttamente on demand da lunedì 4 maggio, una scelta dettata dalla volontà di continuare ad incontrare il pubblico, nonostante le restrizioni imposte in questo periodo di quarantena, che hanno richiesto la chiusura temporanea delle sale.

Il film potrà essere acquistato dal 4 maggio su Sky Primafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital, Rakuten TV.

SINOSSI

Napoli, anni Novanta. Alice (Giovanna Mezzogiorno), 40 anni, rientra dall’America dopo una lunga assenza. È morto il padre. Alice si ferma nella casa di famiglia, disabitata: con la sorella (Barbara Ronchi) hanno deciso di venderla, e occorre svuotarla degli oggetti di una vita, di tante vite. Ma, inaspettatamente, Alice scopre che la casa è abitata da una ragazza giovane e bellissima (Beatrice Grannò). Con lei inizia un dialogo intenso, come sembra promettente anche il legame che si crea con Marc (Vincenzo Amato), un uomo affascinante e gentile incontrato alla commemorazione del padre. Per Alice si schiude un mondo nuovo, intrigante e pericoloso, che apre squarci sul suo passato e sulla sua esistenza.

Commenti

commenti